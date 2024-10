Quifinanza.it - La Red Bull vuole acquistare il Torino di Cairo: cosa c’è di vero

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un toro rosso per il Toro. Le voci di un interessamento della Redsulfanno scatenare i sogni della tifoseria granata, spesso in disaccordo con l’attuale proprietà, mai come negli ultimi anni al centro delle contestazioni dei propri supporter. La notizia è stata però nettamente smentita dal presidente Urbainoche l’ha subito bollata come falsa. L’interessamento Indiscrezioni che sarebbero state svelate da La Stampa, secondo cui il patron granata avrebbe incontrato almeno in tre occasioni nelle ultime settimane i rappresentanti dell’impero fondato da Dietrich Mateschitz e guidato oggi dal figlio Mark.