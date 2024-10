La Rappresentante di Lista: “Sesso e Samba fa spegnere il cervello, la musica è responsabilità” (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Rappresentante di Lista è tornata con il nuovo disco Giorni felici, un disco pop-rock che mantiene evidente l’impegno politico e sociale del duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Magiaracina. Fanpage.it - La Rappresentante di Lista: “Sesso e Samba fa spegnere il cervello, la musica è responsabilità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ladiè tornata con il nuovo disco Giorni felici, un disco pop-rock che mantiene evidente l’impegno politico e sociale del duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Magiaracina.

La Rappresentante di Lista: “Sesso e Samba fa spegnere il cervello, la musica è responsabilità”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono tornati con un nuovo album in cui si raccontano in maniera diretta come mai prima d'ora. Tgcom24 li ha incontrati ... (msn.com)

L’illusione ottica è finita: ok i singoli da radio, Sanremo, la cassa dritta, la dance e Ciao ciao; ma La Rappresentante di Lista - ovvero Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina - era e resta un grupp ... (mondopalermo.it)

Nel frattempo sono successe tante cose. Siete tornati a Sanremo ospiti di Annalisa con una fortunatissima cover di “Sweet Dreams (are made of this)” degli Eurythmics, Veronica ha debuttato sul grande ... (ilgiorno.it)

I «Giorni felici» sembrano soltanto nel titolo del nuovo album de La rappresentante di lista che esce oggi. A giudicare dai testi siamo lontani dall’obiettivo, forse anche dalla semplice serenità: pau ... (msn.com)

Il nuovo album "Giorni felici" de La Rappresentante di Lista, in uscita il 4 novembre, esplora le complessità della vita contemporanea attraverso temi di vulnerabilità e critica sociale. (ecodelcinema.com)