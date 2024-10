Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Salcedo eroico, A. Stankovic da urlo!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. A Eddiebasta un quarto d’ora per ribaltare Paok-OFI. Mentre Aleksandartrova il primo sensazionale gol da professionista. RIEPILOGO– I grandi protagonisti deidell’emergono dai campionati esteri in quest’ultimo weekend. La copertina sembrava tutta di Aleksandar, autore del primo gol da professionista. Il figlio d’arte trasforma una splendida punizione, che purtroppo non riesce ad evitare al Lucerna la sconfittana con l’Yverdon. Ma poi Eddiesi alza dalla panchina e si prende il premio di MVP di giornata. L’attaccante italo-colombiano subentra al 74? di Paok-OFI, coi padroni di casa in vantaggio per 1-0. E nell’arco di cinque minuti serve l’assist per il pareggio e poi firma il gol della vittoria finale.