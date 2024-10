Gaeta.it - Inseguimento e trasgressioni: follia sul lungomare di Porto San Giorgio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un episodio di forte tensione si è verificato ieri pomeriggio aSan, sulGramsci, dove un uomo e una donna di origini nordafricane hanno scatenato il caos dopo aver cercato di allontanarsi da un ristorante senza saldare il conto. L'evento ha attirato l'attenzione dei passanti e delle forze dell'ordine, dando vita a una serie di atti sconcertanti che hanno coinvolto anche la polizia. Tentativo di evasione al ristorante Il fatto è avvenuto intorno alle 13:30, quando i due protagonisti hanno deciso di pranzare in un locale della zona. Dopo aver terminato il pasto, hanno tentato di fuggire senza pagare la somma dovuta. La situazione ha subito destato sospetti tra il personale del ristorante, che non ha esitato a contattare il 112 per segnalare l'accaduto.