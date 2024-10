I canti dei prigionieri: "Così ho ridato voce a chi ha vissuto l’orrore" (Di lunedì 28 ottobre 2024) CORTENOVA (Lecco) Cantare di un conflitto senza fine, degli interminabili lavori forzati con la pala rotta, del rancio di rape e delle sigarette che non bastano mai. E poi di Hitler che è matto, dei lager, delle SS. Ma soprattutto dell’Italia, delle montagne, delle valli, del lago. Cantare del ritorno a casa. Sono i canti che intonavano gli oltre 400 valsassinesi internati durante la Seconda guerra mondiale nei campi di concentramento perché non si sono uniti ai repubblichini, sindacalisti, operai in sciopero, partigiani, passatori che aiutavano ebrei, soldati alleati e oppositori dei nazifascisti a valicare il confine. Ilgiorno.it - I canti dei prigionieri: "Così ho ridato voce a chi ha vissuto l’orrore" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) CORTENOVA (Lecco) Cantare di un conflitto senza fine, degli interminabili lavori forzati con la pala rotta, del rancio di rape e delle sigarette che non bastano mai. E poi di Hitler che è matto, dei lager, delle SS. Ma soprattutto dell’Italia, delle montagne, delle valli, del lago. Cantare del ritorno a casa. Sono iche intonavano gli oltre 400 valsassinesi internati durante la Seconda guerra mondiale nei campi di concentramento perché non si sono uniti ai repubblichini, sindacalisti, operai in sciopero, partigiani, passatori che aiutavano ebrei, soldati alleati e oppositori dei nazifascisti a valicare il confine.

I canti dei prigionieri: "Così ho ridato voce a chi ha vissuto l’orrore"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CAVALLINO - "Io ti amo e stringo a me la nostra bambina. Non stare in pensiero, me la caverò. Ti chiedo solo di mandarmi una foto della nostra bimba, perché ancora non lo hai fatto". Recita pressappoco così una delle lettere inviate alla moglie da ... (Lecceprima.it)

Uno di questi canti era L’odissea fra due prigionieri, che era arrivato nel Pavese alla fine degli anni Cinquanta, grazie alla mondina Regina Ranzenigo, di Brescia, che lo aveva ascoltato in una fiera ... (paviafree.it)

“Negli ultimi mesi – racconta Ugo, che si era rivolto a OglioPoNews per un appello per raccogliere informazioni, che evidentemente sono arrivate a destinazione – ho lavorato per raccogliere più dati ... (oglioponews.it)

ho fatto dei versi quest'Aprile; ma versi veramente all'antica, e con quel mio cuore d'una volta". I versi erano Il risorgimento e A Silvia. Seguirono i canti Il passero solitario, Le ricordanze, La ... (sapere.it)