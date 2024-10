Inter-news.it - Highlights Serie A | Inter-Juventus 4-4: derby pazzo ma rimpianti

(Di lunedì 28 ottobre 2024)d’Italia delle 18 della nona giornata diA 2024-25, si è concluso con il risultato di 4-4. Clamorosa partita con due doppiette e otto gol. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata allo Stadio San Siro di Milano. SPETTACOLO E– A San Sirosi sblocca subito. Dopo 14?, Marcus Thuram anticipa bene Danilo in area, il brasiliano lo colpisce sulla caviglia in ritardo e il direttore di gara non può far altro che fischiare un sacrosanto rigore. Sul dischetto non sbaglia Piotr Zielinski. Un vantaggio che, però, dura poco. Al 20? grave errore difensivo, con Cabal che scodella una palla per Weston McKennie incredibilmente tutto solo in area, lo statunitense appoggia per Dusan Vlahovic che deve solo spingere in rete tutto solo.