Giustizia, Nordio convoca al ministero summit maggioranza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Si terrà domani alle 11 nella sede deldellaa Via Arenula un incontro tra il Guardasigilli Carloe i capigruppo didi Camera e Senato, nonché i capigruppo di Fi, Lega e Fdi nelle commissionidi Camera e Senato. Secondo quanto si apprende, lazione è arrivata direttamente dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Sul tavolo della riunione, alla quale parteciperanno anche i sottosegretari, il timing dei diversi provvedimenti in materia diall’esame del Parlamento. Su tutti la proposta di legge Zanettin che mette un limite di 45 giorni alle intercettazioni. Approvata al Senato, attende il via libera – senza modifiche, auspica Forza Italia – di Montecitorio.