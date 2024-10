Giubileo, il 26 dicembre papa Francesco aprirà la Porta Santa nel carcere di Rebibbia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 26 dicembre 2024 papa Francesco sarà nel carcere romano di Rebibbia per aprire anche in quel luogo la Porta Santa del Giubileo. Lo ha annunciato monsignor Fisichella. Fanpage.it - Giubileo, il 26 dicembre papa Francesco aprirà la Porta Santa nel carcere di Rebibbia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 262024sarà nelromano diper aprire anche in quel luogo ladel. Lo ha annunciato monsignor Fisichella.

Giubileo, il 26 dicembre papa Francesco aprirà la Porta Santa nel carcere di Rebibbia

Il giorno dopo l'avvio ufficiale del Giubileo, "il 26 dicembre il Santo Padre nel giorno di Santo Stefano sarà nel carcere romano di Rebibbia per aprire anche in quel luogo la Porta santa". Lo ha annunciato il 'regista' del Giubileo, mons. Rino ...

"Firmata una intesa con il ministro della Giustizia Nordio e il sindaco Gualtieri, per realizzare forme di reinserimento in attività di impegno sociale dei detenuti" ha annunciato monsignor Fisichella

