Gala Zohar Martinucci e Jacopo Olmo Antinori protagonisti di ‘Arsa’ | l’intervista

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024, Arsa è il progetto cinematografico del duo artistico Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni). A dare il titolo alla pellicola è la protagonista, giovane donna che vive da sola affacciata sul mare, circondata da un paesaggio selvaggio in cui si muove sicura come in un mondo sospeso. Questa vita di osservazione e solitudine, però, viene scossa dall’arrivo di tre ragazzi in vacanza sull’isola. Tra loro, in particolare, sarà Andrea a rimanere affascinato dalla ragazza. Immagine da Ufficio Stampa“Con la sua sensibilità, Arsa sente che Andrea ha un dolore simile al suo e questa cosa li avvicina”, racconta, che nel film interpreta la protagonista.