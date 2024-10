F1, Sergio Perez: “Sfortunato l’incidente con Lawson, l’anno prossimo? Sarò con Red Bull al 100%” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un altro weekend maledettamente complesso per Sergio Perez. Il secondo pilota della Mercedes si è infatti dovuto accontentare solo della diciassettesima piazza al GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato deludente per Checo che, proprio nella gara di casa, ha dovuto fare i conti con una grande perdita aerodinamica provocata dalla battaglia con Liam Lawson. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto: “È iniziato davvero bene – ha detto Perez – Prima della penalità, ero dalla parte sbagliata del box. Poi l’incidente con Lawson è stato Sfortunato, ha danneggiato entrambe le nostre gare e io ho avuto danni al fondo e al lato. Ero in curva e lui è uscito completamente dalla pista e non sapevo che fosse lì. È un peccato”. Oasport.it - F1, Sergio Perez: “Sfortunato l’incidente con Lawson, l’anno prossimo? Sarò con Red Bull al 100%” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un altro weekend maledettamente complesso per. Il secondo pilota della Mercedes si è infatti dovuto accontentare solo della diciassettesima piazza al GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato deludente per Checo che, proprio nella gara di casa, ha dovuto fare i conti con una grande perdita aerodinamica provocata dalla battaglia con Liam. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto: “È iniziato davvero bene – ha detto– Prima della penalità, ero dalla parte sbagliata del box. Poiconè stato, ha danneggiato entrambe le nostre gare e io ho avuto danni al fondo e al lato. Ero in curva e lui è uscito completamente dalla pista e non sapevo che fosse lì. È un peccato”.

F1, Sergio Perez: “Sfortunato l’incidente con Lawson, l’anno prossimo? Sarò con Red Bull al 100%”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il messicano Sergio Perez non è riuscito a superare la Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota della Red Bull ha dato seguito alla sua stagione di grandi difficoltà e il fatto ... (Oasport.it)

Ultima chiamata? Probabilmente sì. Pur avendo un rinnovo di contratto, la situazione per Sergio Perez non è rosea in Red Bull. Se è vero che il messicano è protetto da un accordo firmato con la scuderia di Milton Keynes, i risultati in pista non ... (Oasport.it)

Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ... (p300.it)

Austin – Sabato sfortunato per Sergio Perez: nella Sprint Race è nono, fermandosi ad un passo dalla zona punti, e si piazza in decima posizione in qualifica. La gara Sprint del messicano è stata ... (f1grandprix.motorionline.com)

Il messicano Sergio Perez non è riuscito a superare la Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. (oasport.it)