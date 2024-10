Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Messico 2024: Sainz impeccabile, Norris risale, Verstappen esagera

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)GPCarlos: un fine settimana da incorniciare. Sin dal venerdì è sempre il più veloce nelle prove libere, sempre il riferimento, sempre meglio del suo compagno di scuderia Charles Leclerc. La qualifica è fantastica mettendo in riga tutti, l’unico a mettere in ordine tutti i pezzi del giro. La gara è un dominio se non la partenza, ma vale ancora di più la reazione che lo riporta in testa, con un sorpasso da urlo su. Una volta ripresa la leadership non la molla più. Lando: una bella reazione dopo ciò che era successo ad Austin. Ha un passo migliore die stavolta lo fa valere, arrivando davanti all’olandese, recuperandogli dieci punti e arrivando anche davanti a Leclerc con una bella rimonta nel finale.