Emilia Romagna, lezione ligure. De Pascale teme l’astensione, Ugolini spera nell’effetto traino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – I riflessi del voto ligure arrivano anche in Emilia-Romagna. Qualcuno tra i dem fa spallucce: “Sono due realtà molto diverse”, qualcun altro, tra gli aspiranti consiglieri regionali di entrambi gli schieramenti, teme, invece, che “l’alluvione peserà sul non-voto”. Italia Viva, con il segretario regionale Stefano Mazzetti, ricorda “l’importanza del voto moderato per vincere contro il centrodestra”, riferendosi al veto M5s che in Liguria ha portato Renzi a non partecipare alle elezioni. Elena Ugolini, candidata del centrodestra, invece, vede un legame tra Liguria ed Emilia-Romagna: “I liguri hanno scelto la Liguria del ’sì’, hanno scelto Marco Bucci, il sindaco del fare, chiudendo la strada a chi dice ’no’ a tutto”, commenta a caldo. Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, lezione ligure. De Pascale teme l’astensione, Ugolini spera nell’effetto traino Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – I riflessi del votoarrivano anche in. Qualcuno tra i dem fa spallucce: “Sono due realtà molto diverse”, qualcun altro, tra gli aspiranti consiglieri regionali di entrambi gli schieramenti,, invece, che “l’alluvione peserà sul non-voto”. Italia Viva, con il segretario regionale Stefano Mazzetti, ricorda “l’importanza del voto moderato per vincere contro il centrodestra”, riferendosi al veto M5s che in Liguria ha portato Renzi a non partecipare alle elezioni. Elena, candidata del centrodestra, invece, vede un legame tra Liguria ed: “I liguri hanno scelto la Liguria del ’sì’, hanno scelto Marco Bucci, il sindaco del fare, chiudendo la strada a chi dice ’no’ a tutto”, commenta a caldo.

La candidata civica sostenuta dal centrodestra: “Ha vinto lo schieramento che vuole fare le cose”. Il sindaco di Ravenna chiede maggiore copertura mediatica. Il fattore alluvione spaventa i partiti ...

