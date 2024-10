Cos’è successo tra Thiago Motta e Gatti durante Inter-Juve: un rituale usato già a Bologna (Di lunedì 28 ottobre 2024) Thiago Motta che tira Gatti richiamandolo a sé al momento della sostituzione con Danilo nel finale di Inter-Juventus. L'allenatore bianconero gli chiede di guardarlo per vedere una sorta di "espressione giusta". Lo faceva già a Bologna con Orsolini. Fanpage.it - Cos’è successo tra Thiago Motta e Gatti durante Inter-Juve: un rituale usato già a Bologna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)che tirarichiamandolo a sé al momento della sostituzione con Danilo nel finale dintus. L'allenatore bianconero gli chiede di guardarlo per vedere una sorta di "espressione giusta". Lo faceva già acon Orsolini.

Cos’è successo tra Thiago Motta e Gatti durante Inter-Juve: un rituale usato già a Bologna

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La genitorialità intensiva è sempre più diffusa tra mamme e papà moderni, i quali tendono a dedicarsi anima e corpo al benessere dei propri figli ... (fanpage.it)

Da anni un gruppo di ricercatori sta studiando una nuova sensazione, il kama muta. Può durare solo 30 secondi o un minuto, genera un innalzamento della temperatura intorno al torace e abbassa la ... (fanpage.it)

Per il torneo-esibizione più discusso della storia, non poteva mancare la domanda sul montepremi al vincitore. “Cos’hai fatto con i 6 milioni vinti al Six Kings Slam ?”. Questa è stata la curiosità al ... (ilfattoquotidiano.it)