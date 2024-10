Arrivata per sedare una lite, in casa la polizia trova droga, una lama e due bilancini: 22enne denunciato (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCONA – Il sopralluogo era stato motivato da una segnalazione per una lite nei pressi di via Flaminia tra alcune persone di nazionalità straniera, il cui comportamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine ha però spinto gli agenti ad approfondire il controllo. Arrivati sul posto, i Anconatoday.it - Arrivata per sedare una lite, in casa la polizia trova droga, una lama e due bilancini: 22enne denunciato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCONA – Il sopralluogo era stato motivato da una segnalazione per unanei pressi di via Flaminia tra alcune persone di nazionalità straniera, il cui comportamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine ha però spinto gli agenti ad approfondire il controllo. Arrivati sul posto, i

Arrivata per sedare una lite, in casa la polizia trova droga, una lama e due bilancini: 22enne denunciato

