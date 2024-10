Zielinski: «Uscito per affaticamento ai flessori. Preferisco giocare mezzala!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotr Zielinski si è espresso nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A si è concluso con il punteggio di 4-4. LE DICHIARAZIONI – Così Piotr Zielinski a Sky Sport al termine dell’incontro tra Inter e Juventus: «C’è rammarico per il risultato. Potevamo chiudere la partita con il quinto gol. Non ci siamo riusciti, poi la Juventus è stata brava a fare le azioni del terzo e quarto gol e pareggiare la partita. Si nota il fatto che gli avversari escano a volte con troppa facilità. Sicuramente è una cosa da migliorare perché l’Inter l’anno scorso non lo permetteva mai. Sentito un affaticamento ai flessori, per questo ho chiesto il cambio». Inter-news.it - Zielinski: «Uscito per affaticamento ai flessori. Preferisco giocare mezzala!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotrsi è espresso nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A si è concluso con il punteggio di 4-4. LE DICHIARAZIONI – Così Piotra Sky Sport al termine dell’incontro tra Inter e Juventus: «C’è rammarico per il risultato. Potevamo chiudere la partita con il quinto gol. Non ci siamo riusciti, poi la Juventus è stata brava a fare le azioni del terzo e quarto gol e pareggiare la partita. Si nota il fatto che gli avversari escano a volte con troppa facilità. Sicuramente è una cosa da migliorare perché l’Inter l’anno scorso non lo permetteva mai. Sentito unai, per questo ho chiesto il cambio».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus 3-2 al 45? - succede di tutto! Zielinski glaciale - Termina sul punteggio di 3-2 il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti BOTTA E RISPOSTA – Non si mette ... (Inter-news.it)

Inter-Juve 3-2 LIVE : Zielinski non cambia angolo! Nerazzurri di nuovo avanti - A San Siro il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Inter-Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter–Juve, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A ... (Calcionews24.com)

Tegola Zielinski: l’esito UFFICIALE degli esami - L’Inter ha appena comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Piotr Zielinski, uscito acciaccato dalla ... hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. (interlive.it)

Inzaghi in ansia per Zielinski: "Ho sentito tirare, spero non sia grave..." - L'Inter deve fare i conti con il k.o. di Piotr Zielinski, uscito dolorante al 74' di Polonia ... il centrocampista nerazzurro ha rivolto un pensiero anche ai connazionali che hanno supportato ... (informazione.it)

Cds – Inter-Juve, Zielinski avanza e può scavalcare Asllani: ecco perché - A poche ore da Inter-Juve, il tecnico nerazzurro non ha ancora sciolto il dubbio su chi giocherà al posto di Calhanoglu ... (fcinter1908.it)

Inzaghi in ansia per Zielinski: "Ho sentito tirare, spero non sia grave..." - L'Inter deve fare i conti con il k.o. di Piotr Zielinski, uscito dolorante al 74' di Polonia-Croazia. Una partita, peraltro, in cui l'ex Napoli aveva fatto benissimo finché è rimasto in campo ... (gazzetta.it)