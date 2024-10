Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, sfida quasi impossibile a Conegliano: “Dobbiamo rischiare”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Terza trasferta in quattro giornate per il: vinte le prime due a Perugia e Busto Arsizio, la squadra di Carlo Parisi per fare tris ha bisogno di una mezza impresa, visto che domenica 27 ottobre alle 17 è di scena sul campo più difficile di tutta la Serie A1 e probabilmente d’Europa, vale a dire quello dell’Imoco, campione d’Italia in maniera sistematica dal 2018 ad oggi e anche un paio di volte campione d’Europa. Insomma, per riuscire a strappare una vittoria al PalaVerde non basta una prestazione normale ma forse nemmeno una straordinaria rischia di essere sufficiente. Com’è normale che sia quando il livello del gioco è così alto.viene dalla prima sconfitta in campionato, all’esordio casalingo contro Talmassons.