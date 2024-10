Vita da Carlo 3, recensione: Verdone immagina la sua conduzione di Sanremo (Di domenica 27 ottobre 2024) La serie sulla Vita romanzata di Carlo Verdone continua a migliorare: sempre più autoironico, questa volta il regista, attore e sceneggiatore si pensa alla conduzione del Festival della canzone italiana. E c'è anche Maccio Capatonda. Su Paramount+ dal 16 novembre. Dopo la candidatura a sindaco di Roma e l'impegno per girare il primo film drammatico della sua carriera, nella terza stagione di Vita da Carlo Verdone continua a sognare in grande: questa volta si immagina alla conduzione del Festival di Sanremo. E, data la portata della passione per la musica del regista, attore e sceneggiatore (la sua collezione di vinili è leggendaria), questa idea è perfetta per esplorare, anche se in versione romanzata, questa parte della personalità del protagonista. In streaming su Paramount+ dal 16 novembre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, Vita da Carlo 3 è Movieplayer.it - Vita da Carlo 3, recensione: Verdone immagina la sua conduzione di Sanremo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La serie sullaromanzata dicontinua a migliorare: sempre più autoironico, questa volta il regista, attore e sceneggiatore si pensa alladel Festival della canzone italiana. E c'è anche Maccio Capatonda. Su Paramount+ dal 16 novembre. Dopo la candidatura a sindaco di Roma e l'impegno per girare il primo film drammatico della sua carriera, nella terza stagione didacontinua a sognare in grande: questa volta sialladel Festival di. E, data la portata della passione per la musica del regista, attore e sceneggiatore (la sua collezione di vinili è leggendaria), questa idea è perfetta per esplorare, anche se in versione romanzata, questa parte della personalità del protagonista. In streaming su Paramount+ dal 16 novembre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024,da3 è

