Tvpertutti.it - Un posto al sole, trame dal 28/10 all'1/11: una dichiarazione inaspettata

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unalsorprenderà il suo pubblico con un colpo di scena del tutto inaspettato che riguarderà Eugenio e Viola e che potrebbe compromettere il legame della Bruni con Damiano, come si evince dalledella soap opera partenopea dal 28 ottobre al 1° novembre 2024. Nel frattempo, Roberto spererà che il ritorno di Marina a Palazzo, in compagnia di Alice, possa rappresentare una svolta per rimettere in piedi il loro matrimonio. La Giordano, però, metterà il marito di fronte ad una scelta e gli farà una richiesta, proprio mentre Roberto sarà intenzionato ad acquisire un nuovo inserzionista per la radio. Il suo atteggiamento, tuttavia, avrà pesanti conseguenze sul suo rapporto con Filippo. Quest'ultimo, esasperato dall'ostinazione del padre, si sfogherà con Serena e arriverà a fare una scelta clamorosa.