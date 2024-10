Lanazione.it - Se vivere a Firenze perde di appeal

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un tempo qualche fiorentino con la lingua imbevuta in Arno, che non servì solo al Manzoni per sciacquarci i panni ma anche alla nostra gente a forgiare l’ironia dissacrante di queste latitudini, avrebbe sentenziato più o meno così: “Se siamo meno si starà più larghi“. Si potrebbe sorridere ma non è il caso perché, come cantava Baglioni, la faccenda è grave.nel 2042 avrà, secondo le stime dell’Istat poco più di 353mila abitanti, circa diecimila in meno di adesso che già sono quasi centomila in meno (praticamente tutta la popolazione di Pisa) rispetto al 1971, anno in cui la città sfiorò quota 470mila. E se una realtà di dimensioni tutto sommato contenute se paragonata a Roma o a Milano,in una settantina d’anni quasi 120mila persone qualche domanda, e pure seria, dovrebbe porsela.