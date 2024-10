Quotidiano.net - Rispetto del territorio e alta qualità. Bruno Vespa punta sui vini salentini

(Di domenica 27 ottobre 2024) MANDURIA (Taranto) Finché c’è vigna c’è speranza! Sta finendo una vendemmia molto buona ine sufficiente a restituire il primato produttivo all’Italia (saremo sui 42 milioni di quintali) e i dati positivi arrivano dall’esportazione. L’ultimo rapporto Ismea certifica che in Usa (+1% i volumi) si è invertita la curva e un aumento più deciso si è avuto nel Regno Unito (+3%). Ottime le vendite in Francia (+13%), Austria (+10%) e nei Paesi scandinavi. Dunque la prospettiva è di crescere, parola diche continua a scommettere sul vino e ieri ha inaugurato la sua nuova cantina nella splendida Masseria Li Reni nella patria del Primitivo a Manduria. Della prospettiva deidel Sud si è parlato in convegno, mentre di vino e salute ha ragionato il professor Giorgio Calabrese che ripete: bere con moderazione fa bene.