Rassegna 'Capire la musica'. Largo ai giovani talenti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sono sei gli appuntamenti in programma per la nuova stagione ‘Capire la, che si aprirà – per la prima volta – il 7 dicembre alle 21 con il concerto di Natale e si chiuderà il 16 aprile con quello di Pasqua, entrambi alla basilica di San Francesco a Ravenna. Gli altri appuntamenti, invece, si terranno al Ridotto del Teatro Alighieri. "Sarà un’edizione ricca di novità e curiosità musicali – afferma Silvana Lugaresi, presidentessa di Emilia Romagna Concerti –, aperta aie ai rapporti internazionali. Unain grado di soddisfare il pubblico ravennate grazie all’aumento dei contributi a disposizione, in particolare derivanti dal progetto ministeriale ‘Boarding pass’, da quello Siae ‘Per chi crea’ e dal Cidim -Comitato Italiano Nazionale Musicale, oltre che dal ministero della Cultura e dal Comune".