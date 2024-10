Primi dati dalla Liguria: ecco l'affluenza, cosa significano queste cifre (Di domenica 27 ottobre 2024) Alle 12 ha votato il 13,18% degli aventi diritto alle elezioni in Liguria, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Una percentuale inferiore rispetto al 2020, quando l'affluenza a mezzogiorno era stata del 14,09%. dati in calo in tutte e quattro le province, a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18 nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70), a Imperia il 10,78% (13,12 nel 2020), a Spezia il 12,27% (13,26 nel 2020). Hanno votato anche i due principali sfidanti, il candidato del centrodestra Marco Bucci, questa mattina alle 8 nel seggio di piazza S. Maria in Via Lata a Genova, nel quartiere di Carignano e il candidato del centrosinistra Andrea Orlando che ha votato alle 10.30 nel seggio allestito nella scuola Adriana Revere in via Monteverdi a Spezia. Liberoquotidiano.it - Primi dati dalla Liguria: ecco l'affluenza, cosa significano queste cifre Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alle 12 ha votato il 13,18% degli aventi diritto alle elezioni in, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Una percentuale inferiore rispetto al 2020, quando l'a mezzogiorno era stata del 14,09%.in calo in tutte e quattro le province, a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18 nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70), a Imperia il 10,78% (13,12 nel 2020), a Spezia il 12,27% (13,26 nel 2020). Hanno votato anche i due principali sfidanti, il candidato del centrodestra Marco Bucci, questa mattina alle 8 nel seggio di piazza S. Maria in Via Lata a Genova, nel quartiere di Carignano e il candidato del centrosinistra Andrea Orlando che ha votato alle 10.30 nel seggio allestito nella scuola Adriana Revere in via Monteverdi a Spezia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria al voto, urne aperte dalle 7 alle 23: si accende la sfida tra Bucci e Orlando. Seggi spostati per rischio allagamento - La corsa per decretare il successore di Giovanni Toti è fra nove candidati, ma si prospetta una sfida principale tra il candidato di centrodestra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, e quello di ... (msn.com)

Elezioni in Liguria, ecco come e quando. C’è anche il voto disgiunto - La sfida è tra il candidato di centrodestra Marco Bucci e quello di centrosinistra Andrea Orlando. Ma in tutto sono nove i candidati in campo. Sarà possibile esprimere massimo due preferenze di espone ... (msn.com)

Comitive di bengalesi e contestazioni, ecco la chiusura della campagna elettorale di Bucci in Liguria. E Salvini celebra la gestione Toti - Salvini, Meloni e Tajani, insieme a Bandecchi, hanno scelto la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci per la presidenza della Liguria per celebrare i due anni di governo e mandare un messag ... (ilfattoquotidiano.it)

Elezioni Liguria, sfida finale Orlando-Bucci: oggi sul palco tutti i leader. Ecco perché è una partita decisiva - In Liguria è iniziato il conto alla rovescia. Sul calendario, segnate in rosso, le date di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, quando gli elettori saranno chiamati ai seggi per ... (msn.com)