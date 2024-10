MotoGP, GP Malesia 2024: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 27 ottobre 2024) Il programma del Gran Premio della Malesia, prossimo appuntamento del calendario 2024 di MotoGP. La stagione del motomondiale è agli sgoccioli, con l’evento malese come penultima tappa di un campionato che terminerà a Valencia. Il weekend è previsto tra l’1 e il 3 novembre. La giornata di venerdì sarà interamente dedicata alle prove libere, con le FP1 attese a partire dalle 03:45 italiane. Successivamente, tra le 08:00 e le 09:00, andrà in scena il prequalifiche. Le FP2 sono in programma per sabato, tra le 03:10 e le 03:4o, con le qualifiche che partiranno subito dopo, alle 03:50. Nel corso della giornata è prevista anche la gara sprint, che partirà alle 08:00. Infine, il weekend si concluderà domenica con il Gran Premio che avrà inizio alle 08:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ildel Gran Premio della, prossimo appuntamento del calendariodi. La stagione del motomondiale è agli sgoccioli, con l’evento malese come penultima tappa di un campionato che terminerà a Valencia. Il weekend è previsto tra l’1 e il 3 novembre. La giornata di venerdì sarà interamente dedicata alle prove libere, con le FP1 attese a partire dalle 03:45 italiane. Successivamente, tra le 08:00 e le 09:00, andrà in scena il prequalifiche. Le FP2 sono inper sabato, tra le 03:10 e le 03:4o, con le qualifiche che partiranno subito dopo, alle 03:50. Nel corso della giornata è prevista anche la gara sprint, che partirà alle 08:00. Infine, il weekend si concluderà domenica con il Gran Premio che avrà inizio alle 08:00.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP 2024. GP della Thailandia. Moto2: Ai Ogura campione del mondo a Buriram se... - Il giapponese in Thailandia ha il suo secondo match point della stagione per vincere il campionato ... (moto.it)

MotoGP Thailandia 2024. Bastianini vince la sprint! Martin beffa Bagnaia. Filotto Ducati - Bastianini domina la sprint, Martin beffa Bagnaia e guadagna altri 2 punticini portando il suo vantaggio a quota 22: 8 Ducati ai primi 8 posti, è record! (motorbox.com)

MotoGp orari Thailandia 2024: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky, Now e TV8) - Prosegue a Buriram la lotta per il titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Lo spagnolo ha 22 punti di vantaggio sul torinese della Ducati. Enea Bastianini dopo il successo nella Sprint punta a un'alt ... (today.it)

MotoGP 2024. GP della Thailandia. La Sprint con Zam e gli spettatori - DIRETTA alle 14,30 [VIDEO] - Commentiamo insieme la gara corta del sabato vinta da un grande Bastianini. Ma la notizia è che Martin è riuscito a finire davanti, in rimonta, su Bagnaia ... (moto.it)