Moto3 GP Thailandia 2024 | risultati e ordine di arrivo vince Alonso davanti a Lunetta

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ie l’didella gara del GP di, diciottesimo appuntamento della stagione di. Non è ancora sazio Davidche, dopo aver festeggiato la vittoria del mondiale la scorsa settimana a Phillip Island, si impone anche a Buriram in rimonta. Dietro di lui ecco Luca, che centra il secondo podio in carriera spuntandola su Collin Veijer, terzo, in unin volata. Settimo posto per Joel Kelso, che nella giornata di ieri aveva conquistato la prima pole in carriera, mentre Stefano Nepa e Ayumu Suzuki completano la top-10.