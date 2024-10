Mister Movie | Al Pacino e il Trauma della Fama: La Terapia Come Rifugio (Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La carriera di Al Pacino è caratterizzata da ruoli iconici che l’hanno portato a diventare una leggenda di Hollywood, ma il peso della Fama non è stato sempre facile da sopportare. Oggi, a 84 anni, Pacino ammette che il successo improvviso, arrivato con l’interpretazione di Michael Corleone in “Il Padrino” di Francis Ford Coppola, ha avuto un impatto profondo e complesso sulla sua vita. In una recente intervista a BBC Radio 2 con Dermot O’Leary, l’attore ha raccontato Come la Fama sia stata per lui una sfida, tanto da spingerlo a cercare conforto e chiarezza nella Terapia. Mistermovie.it - Mister Movie | Al Pacino e il Trauma della Fama: La Terapia Come Rifugio Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La carriera di Alè caratterizzata da ruoli iconici che l’hanno portato a diventare una leggenda di Hollywood, ma il pesonon è stato sempre facile da sopportare. Oggi, a 84 anni,ammette che il successo improvviso, arrivato con l’interpretazione di Michael Corleone in “Il Padrino” di Francis Ford Coppola, ha avuto un impatto profondo e complesso sulla sua vita. In una recente intervista a BBC Radio 2 con Dermot O’Leary, l’attore ha raccontatolasia stata per lui una sfida, tanto da spingerlo a cercare conforto e chiarezza nella

