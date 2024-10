Maltempo, nubifragio continuo: allagamenti. Bloccata anche la stazione, strade chiuse (Di domenica 27 ottobre 2024) Ore di apprensione in Val Bormida, dove il Maltempo ha creato gravi disagi in diverse località della provincia di Savona. Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti, frane e interruzioni della viabilità, mettendo in difficoltà numerosi comuni. allagamenti a Carcare e Altare A Carcare, le piogge intense hanno allagato la zona di via Garibaldi, colpendo anche i negozi della via. Situazione critica anche ad Altare, dove i problemi si concentrano in via Paleologo e nella zona industriale. Inoltre, si segnala l’esondazione del fiume nella zona del cimitero di Altare. Circolazione interrotta a Dego e criticità lungo la variante Altare-Cairo A Dego la circolazione è stata Bloccata su due arterie importanti, la Dego-Bormiola e la Dego-Montenotte, all’altezza della località Lamin. Thesocialpost.it - Maltempo, nubifragio continuo: allagamenti. Bloccata anche la stazione, strade chiuse Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ore di apprensione in Val Bormida, dove ilha creato gravi disagi in diverse località della provincia di Savona. Le forti precipitazioni hanno provocato, frane e interruzioni della viabilità, mettendo in difficoltà numerosi comuni.a Carcare e Altare A Carcare, le piogge intense hanno allagato la zona di via Garibaldi, colpendoi negozi della via. Situazione criticaad Altare, dove i problemi si concentrano in via Paleologo e nella zona industriale. Inoltre, si segnala l’esondazione del fiume nella zona del cimitero di Altare. Circolazione interrotta a Dego e criticità lungo la variante Altare-Cairo A Dego la circolazione è statasu due arterie importanti, la Dego-Bormiola e la Dego-Montenotte, all’altezza della località Lamin.

