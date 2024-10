Liberoquotidiano.it - Maltempo: guasti alla linea, disagi per chi viaggia in treno tra Liguria e Piemonte

(Di domenica 27 ottobre 2024) Savona, 27 ott. - (Adnkronos) - Da questa mattina alle 6 la circolazione ferroviaria sullaGenova-Ventimiglia a causa di un guasto tra Spotorno e Finale Ligure. Per il momento si procede su un unico binario, mentre è in corso l'intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni. La circolazione è inoltre sospesa a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino, a causa dei danni provocati dal. In corso l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco. I treni Regionali possono subire ritardi e cancellazioni. Attive corse con bus tra Savona e Mondovì.