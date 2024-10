LIVE – Trento-Perugia 1-0 (25-19): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA (Di domenica 27 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Trento-Perugia, partita valevole per la quinta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, primi in classifica a punteggio pieno, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare una vittoria pesante contro i Campioni d’Italia. D’altro canto, i Block Devils di Angelo Lorenzetti, terzi con un punto in meno rispetto a Trento, hanno l’occasione di superare i rivali in classifica e non vogliono certo sprecarla. Si preannuncia grande battaglia nell’attesissimo big match: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 27 ottobre alla ilT quotidiano Arena di Trento. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quinta giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Fabio Soli, primi in classifica a punteggio pieno, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare una vittoria pesante contro i Campioni d’Italia. D’altro canto, i Block Devils di Angelo Lorenzetti, terzi con un punto in meno rispetto a, hanno l’occasione di superare i rivali in classifica e non vogliono certo sprecarla. Si preannuncia grande battaglia nell’attesissimo big match: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 27 ottobre alla ilT quotidiano Arena di. Sportface.

