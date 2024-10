Lalucedimaria.it - La preghiera di oggi 27 ottobre è alla Madonna della Carità di El Cobre: tre storie miracolose sulla sua origine

Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ladi Elnon si dimentica dei suoi figli, in particolare nei momenti più difficili. Ecco cosa è successo in America Latina e cosa ha suscitato la nascita di una forte devozione. Lei è corsa in aiuto di chi la invocava, a Cuba, durante la guerra e anche durante un naufragio, L'articolo Ladi27di El: tresuaproviene da La Luce di Maria.