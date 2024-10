Oasport.it - La nuova vita di Marcel Hirscher: “Mi sento 25 anni. Meglio in gara che sul divano. E Braathen…”

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha fatto il proprio ritorno ina cinquee mezzo di distanza dal suo primo ritiro agonistico, presentandosi al cancelletto di partenza per disputare il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il ribattezzato Kaiser, che in carriera è riuscito a vincere la Sfera di Cristallo generale per otto volte consecutive e si è messo al collo due ori olimpici e sette mondiali, ha chiuso al 23mo posto con un ritardo di 2.16 dal norvegese Alexander Steen Olsen. Il 35enne ha dimostrato di avere ancora un talento sconfinato, come evidenzia il terzo tempo siglato nella seconda manche grazie a cui ha recuperato cinque posizioni rispetto al risultato conseguito al termine della prima manche.