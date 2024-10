Inter-Juventus Altobelli | Mi aspetto calcio vero e tanti gol

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si avvicina il derby d’Italia e sale l’attesa per una gara che dirà molto sulle ambizioni sia dell’che della. La Repubblica ha pubblicato nell’edizione di oggi un’vista ad Alessandro, bandiera nerazzurra negli anni ottanta e passato anche in maglia bianconera. Spillo ha parlato del suo passato da doppio ex: “Sono grato allaper avermi accolto, ma la maglia nerazzurra non l’avrei mai tolta. Iljuventino fu Trapattoni, che mi preferiva Ciocci“.ha poi presentato il big match di stasera: “Migol. I due allenatori sono bravi, gli uomini in campo cercheranno di non far rimpiangere gli infortunati. I numeri dicono che l’attacca e la Juve difende? Di solito vince chi difende meglio, ma l’avrà dalla sua il calore di San Siro.