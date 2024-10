"Il film con Johnny Depp? Grande opportunità per me”: la rivelazione della Ranieri (Di domenica 27 ottobre 2024) "All'inizio non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo. Ne sono stata molto lusingata. È un attore che adoro e non lo conoscevo come regista. È stata una Grande opportunità per me", così l'attrice Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma, sul red carpet in occasione della proiezione del film diretto da Johnny Depp, Modì.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - "Il film con Johnny Depp? Grande opportunità per me”: la rivelazione della Ranieri Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "All'inizio non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo. Ne sono stata molto lusingata. È un attore che adoro e non lo conoscevo come regista. È stata unaper me", così l'attrice Luisaalla Festa del Cinema di Roma, sul red carpet in occasioneproiezione deldiretto da, Modì.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pecoraro Scanio “Il turismo delle radici è una grande opportunità” - ROMA (ITALPRESS) – Dal convegno sul turismo delle radici, organizzato a Bolsena da Glocal Think, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, docente nei corsi di laurea di turismo a Milano Bicocca, Roma Torvergata e Napoli ... (Unlimitednews.it)

Fatuzzo commissario per le acque reflue - Schifani : "Grande opportunità per combattere la siccità in Sicilia" - Sono state ampliate le competenze del commissario nazionale della Depurazione delle acque reflue Fabio Fatuzzo. Adesso potrà occuparsi anche del riuso delle acque reflue. E il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime grande apprezzamento ... (Palermotoday.it)

Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma: Il film con Johnny Depp? "Grande opportunita per me" - E' stata una grande opportunità per me" così l'attrice Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma, sul red carpet in occasione della proiezione del film diretto da Johnny Depp Modì. Fonte: Agenzia ... (agi.it)

Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma: look da red carpet per il film Modì con Scamarcio e il Premio alla Carriera - Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma ha presentato il nuovo film Modì con l'attore italiano Riccardo Scamarcio e ha ritirato il meritato Premio alla Carriera. Ecco il look da red carpet. (gazzetta.it)

Johnny Depp: 5 film poco famosi da vedere assolutamente - Alla scoperta dei ruoli meno conosciuti dell'attore, che questo fine settimana riceverà il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma ... (msn.com)

Johnny Depp oggi, da Pirati dei Caraibi a Modì: età, carriera, fidanzata e patrimonio della stella di Hollywood - Negli ultimi anni, la carriera di Johnny Depp ha subito una battuta d’arresto ... segnando il proprio grande ritorno sulla scena nel 2023, portando al Festival di Cannes il film Jeanne du Barry, ... (ilmessaggero.it)