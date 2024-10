Gamberorosso.it - Halloween all'italiana: evoluzione e storia del "dolcetto o scherzetto" a modo nostro

(Di domenica 27 ottobre 2024) Negli ultimi anni,ha conquistato sempre più terreno in Italia. Le origini di questa festa appartengono alle tradizioni celtiche, che risalgono a pratiche antichissime legate al culto dei morti e alla celebrazione del raccolto. In Italia, negli ultimi 50 anni questa curiosa festa si è sviluppata crescendo e coinvolgendo sempre più la comunità di grandi e bambini. Nei secoli le tradizioni legate alla vigilia di Ognissanti oltreoceano perdono i connotati religiosi e la festa diventa una celebrazione popolare di maschere e dolcetti a suon di Trick or treat, ovvero "", il motto di generazioni di bambini statunitensi per chiedere dolci in cambio della promessa di non fare una marachella.