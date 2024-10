Gaeta.it - Hacker inchiesta: svelato il tentativo di spionaggio contro la Presidenza della Repubblica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una rete dispecializzati nelloindustriale è attualmente sotto la lente d’ingrandimentoDirezione Distrettuale Antimafia di Milano eProcura Nazionale Antimafia. Le indagini, come riportato dal CorriereSera, rivelano eventi inquietanti che coinvolgono violazionisicurezza informatica, tra cui la clonazione di un indirizzo email destinato al Presidente, Sergio Mattarella. La scoperta ha sollevato allarmi significativi sulla protezione delle istituzioni e delle informazioni sensibili in Italia. I dettagliricerca L’mette in evidenza come un gruppo di, noto come “Campo Volo“, abbia potuto interferire con la comunicazione di alto livello, accedendo abusivamente alle informazioni personali di figure pubbliche di primo piano.