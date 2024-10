Da domani riapertura di via Lunga (Di domenica 27 ottobre 2024) Da domani via Lunga e Riacci sarà parzialmente riaperta al transito in senso unico alternato. La strada era stata danneggiata dall’alluvione del 2 novembre 2023 ed era chiusa da allora, per sicurezza. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Gabriele Romiti pochi giorni fa. Il problema nasceva dal fatto che, a causa delle piogge, il tratto intubato del fosso che attraversa perpendicolarmente la strada era ostruito per effetto del notevole trasporto solido. Di conseguenza le acque: "Ruscellando sulla piattaforma stradale hanno provocato l’erosione della sponda a lato della viabilità, hanno poi sollevato parte del cassonetto stradale, rendendolo non più idoneo al transito veicolare". Lanazione.it - Da domani riapertura di via Lunga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Daviae Riacci sarà parzialmente riaperta al transito in senso unico alternato. La strada era stata danneggiata dall’alluvione del 2 novembre 2023 ed era chiusa da allora, per sicurezza. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Gabriele Romiti pochi giorni fa. Il problema nasceva dal fatto che, a causa delle piogge, il tratto intubato del fosso che attraversa perpendicolarmente la strada era ostruito per effetto del notevole trasporto solido. Di conseguenza le acque: "Ruscellando sulla piattaforma stradale hanno provocato l’erosione della sponda a lato della viabilità, hanno poi sollevato parte del cassonetto stradale, rendendolo non più idoneo al transito veicolare".

