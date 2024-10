Conclave, Roma caput mundi del cinema (Di domenica 27 ottobre 2024) Nell’anno del Giubileo due pellicole ambientate a Roma potrebbero contendersi l’Oscar per il miglior film. Uno è l’attesissimo sequel de Il Gladiatore che nel 2001 conquistò cinque premi Oscar tra cui, appunto, quello per il miglior film. La stampa americana che ha già potuto vederlo in anteprima Europa.today.it - Conclave, Roma caput mundi del cinema Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nell’anno del Giubileo due pellicole ambientate apotrebbero contendersi l’Oscar per il miglior film. Uno è l’attesissimo sequel de Il Gladiatore che nel 2001 conquistò cinque premi Oscar tra cui, appunto, quello per il miglior film. La stampa americana che ha già potuto vederlo in anteprima

Festa del Cinema di Roma - Elio Germano nei panni di Berlinguer colpisce al cuore : premio come miglior attore. Tutti i premiati - Alla Festa del Cinema di Roma 2024, vincono Elio Germano e Bound in Heaven di Huo Xin. L’autrice e conduttrice Geppi Cucciari, madrina della cerimonia di chiusura della diciannovesima edizione, ha presentato per il terzo anno consecutivo la ... (Milleunadonna.it)

Festa Roma - premiato Elio Germano. ‘Bound in heaven’ di Huo Xin miglior film - (Adnkronos) – Ecco tutti i vincitori della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnati oggi, sabato 26 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium ... (Dailyshowmagazine.com)

