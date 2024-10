Cascina, si ribaltano con l'auto sull'Arnaccio: soccorsi dai Vigili del Fuoco (Di domenica 27 ottobre 2024) Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta nel pomeriggio di domenica 27 ottobre sulla Strada Statale 67 bis Arnaccio nel Comune di Cascina per un incidente stradale. Il conducente alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato in un campo adiacente alla Pisatoday.it - Cascina, si ribaltano con l'auto sull'Arnaccio: soccorsi dai Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una squadra deideldi Pisa è intervenuta nel pomeriggio di domenica 27 ottobrea Strada Statale 67 bisnel Comune diper un incidente stradale. Il conducente alla guida di un’ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato in un campo adiacente alla

