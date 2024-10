Calcio: Genoa. Gilardino "Balotelli non risolve problemi da solo" (Di domenica 27 ottobre 2024) L'allenatore dei liguri ha parlato dopo la sconfitta contro la Lazio ROMA - "Siamo in un momento di difficoltà enorme, siamo chiamati a una missione difficilissima. Dobbiamo mantenere lucidità e rimanere aggrappati al risultato in ogni partita". Così Alberto Gilardino dopo la sconfitta del Genoa per Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Genoa. Gilardino "Balotelli non risolve problemi da solo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'allenatore dei liguri ha parlato dopo la sconfitta contro la Lazio ROMA - "Siamo in un momento di difficoltà enorme, siamo chiamati a una missione difficilissima. Dobbiamo mantenere lucidità e rimanere aggrappati al risultato in ogni partita". Così Albertodopo la sconfitta delper

