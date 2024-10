Bollate, ginnastica ritmica: due premi per il Gymnasium (Di domenica 27 ottobre 2024) Bollate, ginnastica ritmica: due premi per il Gymnasium. Nella giornata di domenica 20 ottobre a Piombino Dese, nel Padovano, si è svolta una gara molto prestigiosa di ginnastica ritmica: il Campionato Individuale Gold Junior e Senior della Zona tecnica 1 (Lombardia, Piemonte e Liguria). A questa gara si era qualificata l’atleta della Gymnasium Bollate classe Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di domenica 27 ottobre 2024): dueper il. Nella giornata di domenica 20 ottobre a Piombino Dese, nel Padovano, si è svolta una gara molto prestigiosa di: il Campionato Individuale Gold Junior e Senior della Zona tecnica 1 (Lombardia, Piemonte e Liguria). A questa gara si era qualificata l’atleta dellaclasse

