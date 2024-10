Tragedia a Costa Volpino: una giovane di 19 anni perde la vita in un episodio drammatico (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una notizia sconvolgente ha scosso la comunità di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di soli 19 anni è stata trovata brutalmente uccisa. Il ritrovamento del suo corpo è avvenuto all’alba di sabato, in un appartamento situato nella zona Portici. Le autorità sono già al lavoro per fare luce su quest’orribile delitto, che ha scatenato un’ondata di shock tra i residenti. I dettagli inquietanti del ritrovamento Nel cuore della notte, il silenzio di Costa Volpino è stato rotto dalla macabra scoperta. Intorno alle prime luci dell’alba, i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire in un appartamento, dove il corpo senza vita della giovane è stato rinvenuto. I militari dell’Arma hanno trovato la ragazza accoltellata, un dettaglio che rende ancor più drammatica la situazione. Gaeta.it - Tragedia a Costa Volpino: una giovane di 19 anni perde la vita in un episodio drammatico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una notizia sconvolgente ha scosso la comunità di, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di soli 19è stata trovata brutalmente uccisa. Il ritrovamento del suo corpo è avvenuto all’alba di sabato, in un appartamento situato nella zona Portici. Le autorità sono già al lavoro per fare luce su quest’orribile delitto, che ha scatenato un’ondata di shock tra i residenti. I dettagli inquietanti del ritrovamento Nel cuore della notte, il silenzio diè stato rotto dalla macabra scoperta. Intorno alle prime luci dell’alba, i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire in un appartamento, dove il corpo senzadellaè stato rinvenuto. I militari dell’Arma hanno trovato la ragazza accoltellata, un dettaglio che rende ancor più drammatica la situazione.

