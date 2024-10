Sport.quotidiano.net - Spal, una settimana per svoltare. Ad Arezzo inizia un tour de force

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prima, poi Pianese e infine Ternana. Nel giro di unacapiremo se laha le forze per uscire dalle sabbie mobili oppure se è destinata a restare impantanata a tempo indeterminato e quindi a soffrire per il resto del campionato. È stato un mese da incubo per i biancazzurri, che lo scorso 26 settembre sono incappati nel ko col Milan Futuro – che finora ha vinto solo in quella circostanza – e pochi giorni dopo hanno alzato bandiera bianca con la Virtus Entella. Per fortuna a Rimini la buona sorte ha regalato ad Antenucci tre punti che non avrebbero meritato, mentre nelle ultime due giornate il piatto è tornato a piangere: tracollo a Campobasso e sconfitta di misura in casa col Pescara.