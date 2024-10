Sedici racconti su Messina, reading nel Salone degli Specchi con il collettivo degli scrittori (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ nata l’antologia di racconti del collettivo Messina Scrive. La prima “creatura” partorita da una parte di scrittori (16) che compone il più nutrito gruppo nato pochi mesi e che già supera i quaranta artisti.Tutto è iniziato in una chat dello scorso aprile, con una proposta che era Messinatoday.it - Sedici racconti su Messina, reading nel Salone degli Specchi con il collettivo degli scrittori Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ nata l’antologia didelScrive. La prima “creatura” partorita da una parte di(16) che compone il più nutrito gruppo nato pochi mesi e che già supera i quaranta artisti.Tutto è iniziato in una chat dello scorso aprile, con una proposta che era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

