Lanazione.it - San Lorenzo, il quartiere nel cuore dei fiorentini diventa film. In mille per un posto da comparsa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 –persone in coda per undanel"Ildella città, 150 anni del mercato centrale di Firenze" in uscita entro la fine del 2024, realizzato con la regia di Matteo de Nicolò e Daniele Palmi di Swolly Studio e prodotto da Alain Redaelli e Francesca Papini per Reeload Production Company in occasione dei 150 anni dello Storico Mercato Centrale di San. In coda c'è la nonna di 85 anni che arriva da Prato "per lasciare il suo viso nella storia di San" perché lei nelall'ombra dell'omonima Basilica ci è nata. Ma c'è anche la mamma con il figlio di 7 anni che è arrivata da Roma: suo nonno è nato in via dell'Ariento. Sono tantissime, quasi, le persone che sono arrivate da tutta Italia per partecipare al cortometraggio della durata di 30 minuti.