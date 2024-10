Riqualificazione di Palazzo Littorio. L’edificio diverrà un polo culturale (Di sabato 26 ottobre 2024) Con la presentazione ufficiale del Programma di valorizzazione, parte il percorso che darà nuova vita all’ex Palazzo Littorio di Camaiore, nel centro storico. Un’operazione attesa da anni, che si propone di portare a termine, come spiegato dal sindaco Marcello Pierucci, "uno di quegli interventi che la città aspetta da praticamente mezzo secolo. Si tratta di quattro opere fondamentali: l’Arlecchino, il Palazzo Littorio, la strada alternativa per Camaiore, il Mulino di Candalla". Tutte opere su cui il Comune è impegnato. Lanazione.it - Riqualificazione di Palazzo Littorio. L’edificio diverrà un polo culturale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con la presentazione ufficiale del Programma di valorizzazione, parte il percorso che darà nuova vita all’exdi Camaiore, nel centro storico. Un’operazione attesa da anni, che si propone di portare a termine, come spiegato dal sindaco Marcello Pierucci, "uno di quegli interventi che la città aspetta da praticamente mezzo secolo. Si tratta di quattro opere fondamentali: l’Arlecchino, il, la strada alternativa per Camaiore, il Mulino di Candalla". Tutte opere su cui il Comune è impegnato.

