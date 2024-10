Gaeta.it - Rinnovamento nella giunta regionale della Puglia: nuove nomine per salute e bilancio

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un significativo, il vicepresidente Raffaele Piemontese è stato nominato nuovo assessore alla Sanità e Benessere animale, oltre a Sport per tutti. Questa decisione è stata presa dal governatore Michele Emiliano, che ha anche apportato altre modifiche significative per ridefinire il quadro amministrativo a Palazzo di Calle. Letoccano aspetti crucialigestione pubblica, evidenziando un interesse strategico verso tematiche fondamentali per i cittadini pugliesi. Raffaele Piemontese: un nuovo ruolo per il vicepresidente Raffaele Piemontese, già noto per il suo impegno nel togliere avanti le problematiche legate alla governance sanitaria, ora ricopre un incarico che unisce, benessere animale e sport.