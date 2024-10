Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Soelden? Arriva il primo assegno dell’anno (Di sabato 26 ottobre 2024) Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato il primo successo stagionale, iniziando nel miglior modo possibile un’annata agonistica che si spera possa regalare molteplici soddisfazioni all’azzurra. Terza al termine della prima manche, la fuoriclasse valdostana ha pennellato la seconda e ha scavalcato Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, meritandosi uno splendido sigillo sul ghiacciaio del Rettenbach. Federica Brignone ha conquistato il 28mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. Oasport.it - Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Soelden? Arriva il primo assegno dell’anno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha vinto il gigante di, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato ilsuccesso stagionale, iniziando nel miglior modo possibile un’annata agonistica che si spera possa regalare molteplici soddisfazioni all’azzurra. Terza al termine della prima manche, la fuoriclasse valdostana ha pennellato la seconda e ha scavalcato Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, meritandosi uno splendido sigillo sul ghiacciaio del Rettenbach.ha conquistato il 28mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecccezionale Brignone : vince in rimonta il primo gigante a Soelden - Comincia sotto i migliori auspici la stagione femminile dello sci azzurro: Federica Brignone trionfa in rimonta a Soelden chiudendo il gigante in prima posizione (Ilgiornale.it)

Subito Brignone a Soelden - suo il primo gigante stagionale - Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo, sul podio anche Robinson e Scheib SOELDEN (AUSTRIA) - Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone si è infatti imposta nella prima gara della nuova stagione, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria a Soelden? Arriva il primo assegno dell’anno - Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato il primo successo stagionale, iniziando nel miglior modo possibile ... (Oasport.it)

Federica Brignone delizia subito e trionfa nel gigante di Soelden! Shiffrin fuori dal podio - Bassino arretra - Semplicemente un capolavoro. Non ci sono altri modi per descrivere quello che ha fatto Federica Brignone nella seconda manche del gigante di Soelden (Austria). La valdostana centra la ventottesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, salendo ... (Oasport.it)