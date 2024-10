Ponte Stretto, Pichetto “Governo che dura fa grandi opere” (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Il Ponte sullo Stretto si farà? “L’opportunità di avere un Governo che dura significa riuscire a fare le grandi opere”. Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin risponde ai giornalisti a margine della convention di Forza Italia che si sta tenendo a Palermo. xd6/abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ponte Stretto, Pichetto “Governo che dura fa grandi opere” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Ilsullosi farà? “L’opportunità di avere unchesignifica riuscire a fare le”. Così il ministro dell’Ambiente GilbertoFratin risponde ai giornalisti a margine della convention di Forza Italia che si sta tenendo a Palermo. xd6/abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Ponte sullo Stretto : sindaci in allerta e dubbi sulla progettualità - mentre procede il cofinanziamento europeo - Facebook WhatsApp Twitter La questione del Ponte sullo Stretto di Messina continua a generare tensioni tra i sindaci di Messina e Villa San Giovanni. Giusy Caminiti e Federico Basile esprimono una determinazione chiara: la sicurezza e il ... (Gaeta.it)

Ponte sullo Stretto - firmato l'accordo con l'Ue : 25 milioni per la progettazione ferroviaria - La società Stretto di Messina e Cinea (Climate, infrastructure and environment executive agency della commissione europea) hanno firmato il grant agreement per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto ... (Reggiotoday.it)

Ponte sullo Stretto - ok dall’Ue ai fondi per finanziare le ferrovie : a che punto è il progetto - L'Unione Europea ha dato il via libera ai fondi per costruire l'infrastruttura ferroviaria che attraverserà il Ponte sullo Stretto. Si tratterà di un contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro destinato alla progettazione esecutiva ... (Fanpage.it)

Ponte Stretto - accordo con Ue per 25 mln - 18.25 La Società Stretto di Messina e Cinea hanno firmato l'accordo per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del Ponte. Si tratta di un "contributo a fondo perduto di circa 25 milioni" e copre il 50% dei costi di ... (Televideo.rai.it)