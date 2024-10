Piacenza, 13enne morta caduta da un palazzo. Si indaga sui coetanei, interrogato il fidanzato di 15 anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto di Ilmattino.it - Piacenza, 13enne morta caduta da un palazzo. Si indaga sui coetanei, interrogato il fidanzato di 15 anni Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13da un tetto di

