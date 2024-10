Perché è stato annullato il gol a Di Lorenzo in Napoli-Lecce: il VAR scova il fuorigioco (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli era riuscito a sbloccare il risultato contro il Lecce a metà del primo tempo con Di Lorenzo, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco quasi millimetrico. Fanpage.it - Perché è stato annullato il gol a Di Lorenzo in Napoli-Lecce: il VAR scova il fuorigioco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilera riuscito a sbloccare il risultato contro ila metà del primo tempo con Di, ma il gol èper unquasi millimetrico.

