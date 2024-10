Napoli-Lecce, rigore negato agli azzurri: Banda abbatte Politano, per Tremolada e il Var tutto regolare | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) Ennesimo episodio dubbio per gli azzurri in una stagione caratterizzata da decisioni arbitrali controverse L’ennesima decisione arbitrale discutibile colpisce il Napoli nella sfida contro il Lecce. Al Maradona va in scena un episodio destinato a far discutere, l’ennesimo di una stagione tormentata dal punto di vista arbitrale per gli azzurri. Napoli-Lecce: Clamoroso rigore negato agli azzurri Minuto 60 della ripresa: Matteo Politano anticipa nettamente Lameck Banda in area di rigore giallorossa. Il contatto è evidente, con l’esterno del Lecce che travolge l’attaccante azzurro. L’arbitro Tremolada lascia proseguire tra le proteste del Napoli e dei suoi tifosi. Il silent check del VAR Il VAR Abisso effettua il controllo silenzioso dell’azione ma non richiama il direttore di gara all’on-field review. Napolipiu.com - Napoli-Lecce, rigore negato agli azzurri: Banda abbatte Politano, per Tremolada e il Var tutto regolare | VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ennesimo episodio dubbio per gliin una stagione caratterizzata da decisioni arbitrali controverse L’ennesima decisione arbitrale discutibile colpisce ilnella sfida contro il. Al Maradona va in scena un episodio destinato a far discutere, l’ennesimo di una stagione tormentata dal punto di vista arbitrale per gli: ClamorosoMinuto 60 della ripresa: Matteoanticipa nettamente Lameckin area digiallorossa. Il contatto è evidente, con l’esterno delche travolge l’attaccante azzurro. L’arbitrolascia proseguire tra le proteste dele dei suoi tifosi. Il silent check del VAR Il VAR Abisso effettua il controllo silenzioso dell’azione ma non richiama il direttore di gara all’on-field review.

